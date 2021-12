Supereroi, Paolo Genovese: “Sono ossessionato dal tempo che passa” (Di domenica 26 dicembre 2021) L'incontro con il regista e il cast del film che racconta la storia di un amore lungo vent'anni, quello di Anna e Marco interpretati da Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. In Perfetti sconosciuti tre coppie si sbriciolavano davanti ai segreti svelati impunemente da una manciata di whatsapp e sms dopo aver accettato di scambiarsi i cellulari. In Supereroi, in sala dal 23 dicembre, Paolo Genovese riprende in mano il microcosmo delle relazioni sentimentali, ma questa volta la coralità lascia spazio all'universo di soli due protagonisti, Anna e Marco, e ne segue le giravolte lungo un arco di tempo di vent'anni. Lei è una fumettista ribelle e allergica alle convenzioni, parla e si esprime attraverso il suo alter ego su carta Drusilla, lui è un professore universitario che ha affidato alle … Leggi su movieplayer (Di domenica 26 dicembre 2021) L'incontro con il regista e il cast del film che racconta la storia di un amore lungo vent'anni, quello di Anna e Marco interpretati da Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. In Perfetti sconosciuti tre coppie si sbriciolavano davanti ai segreti svelati impunemente da una manciata di whatsapp e sms dopo aver accettato di scambiarsi i cellulari. In, in sala dal 23 dicembre,riprende in mano il microcosmo delle relazioni sentimentali, ma questa volta la coralità lascia spazio all'universo di soli due protagonisti, Anna e Marco, e ne segue le giravolte lungo un arco didi vent'anni. Lei è una fumettista ribelle e allergica alle convenzioni, parla e si esprime attraverso il suo alter ego su carta Drusilla, lui è un professore universitario che ha affidato alle …

Advertising

InGenereCinema : Oggi su InGenere Cinema, la seconda e ultima parte del nostro speciale sulle uscite in sala italiane del periodo Na… - paologenoves : RT @BorisSollazzo: Supereroi, bisogna esserlo eccome - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Una storia d'amore che resiste alle insidie del tempo è il tema ispiratore di 'Supereroi', l'ultimo film di Paolo Genovese http… - zazoomblog : Supereroi il regista Paolo Genovese: “Oggi per stare insieme bisogna mettercela tutta” - #Supereroi #regista… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Supereroi, il regista Paolo Genovese: “Oggi per stare insieme bisogna mettercela tutta”… -