Supercoppa italiana | Inter-Juventus si giocherà al Meazza mercoledì 12 gennaio alle 21

Advertising

SerieA : Il 23 dicembre 2016 i ???? alzavano al cielo la loro Supercoppa Italiana numero 7??, dopo aver battuto la… - SerieA : Alzare una Supercoppa Italiana non si scorda mai: il 22 dicembre 2014, il @sscnapoli batte la @juventusfc ai rigori… - OfficialSSLazio : ?? Due anni fa alzavamo al cielo di Riyad la Supercoppa italiana! #CMonEagles ?? - VincenzoCito : @veniovanni Due scudetti, una coppa Uefa, due coppe Italia, una Supercoppa italiana. E poi vennero Corbelli e Naldi - infoitsport : A San Siro la finale della Supercoppa Italiana -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa italiana

La gara tra Inter e Juventus per l'aggiudicazione dellaFrecciarossa 2021 - 2022, 34esima edizione del trofeo, si disputerà allo stadio "Meazza" di Milano mercoledì 12 gennaio 2022, con inizio ore 21. Lo ha reso noto la Lega Calcio.Milano, 25 dicembre 2021 - La lega calcio di Serie A ha comunicato che la finale della2022 tra l'Inter campione d'Italia e la Juventus vincitrice della Coppa nazionale si terrà mercoledì 12 gennaio 'allo stadio Giuseppe Meazza' di Milano, con inizio alle 21 e ...La gara tra Inter e Juventus per l'aggiudicazione della Supercoppa Frecciarossa 2021-2022, 34esima edizione del trofeo, si disputerà allo stadio "Meazza" di ...Un altro compleanno festeggiato in bianconero per Aaron Ramsey che compie oggi 31 anni. Il centrocampista di Caerphilly è alla sua terza ...