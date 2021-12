Advertising

SerieA : Il 23 dicembre 2016 i ???? alzavano al cielo la loro Supercoppa Italiana numero 7??, dopo aver battuto la… - SerieA : Alzare una Supercoppa Italiana non si scorda mai: il 22 dicembre 2014, il @sscnapoli batte la @juventusfc ai rigori… - OfficialSSLazio : ?? Due anni fa alzavamo al cielo di Riyad la Supercoppa italiana! #CMonEagles ?? - FirenzePost : Supercoppa Italiana: Inter – Juventus il 12 gennaio a San Siro - VincenzoCito : @veniovanni Due scudetti, una coppa Uefa, due coppe Italia, una Supercoppa italiana. E poi vennero Corbelli e Naldi -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Italiana

La gara tra Inter e Juventus per l'aggiudicazione dellaFrecciarossa 2021 - 2022, 34esima edizione del trofeo, si disputerà allo stadio "Meazza" di Milano mercoledì 12 gennaio 2022, con inizio ore 21. Lo ha reso noto la Lega Calcio.... Lanna, da giocatore, ha trascorso 6 stagioni alla Samp (dal 1987 al 1993), vivendo anche la gioia dello storico Scudetto del 1991, alzando anche due Coppa Italia e una, ...La gara tra Inter e Juventus per l'aggiudicazione della Supercoppa Frecciarossa 2021-2022, 34esima edizione del trofeo, si disputerà allo stadio "Meazza" di Milano mercoledì 12 gennaio 2022 supercoppa ...Negli ultimi dieci anni questo è stato sicuramente l'anno più complicato per i bianconeri. Dopo nove volte consecutive, i bianconeri non si riconfermano campioni d'Italia. Anche la qualificazioni in C ...