Super green pass, batosta per i bar: "Solo a Roma perdite per 3,5 milioni" (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic – Non chiudere tutto per non far crollare l'economia. Sacrosanto principio incrinato però dall'introduzione prima del certificato verde e poi del Super green pass, oltretutto esteso in occasione delle festività natalizie. Risultato? Un'ulteriore batosta per imprenditori e commercianti già messi a dura prova dalle passate chiusure. Soltanto a Roma sono previste perdite per 3,5 milioni di euro per i bar. Super green pass, perdite per 3,5 milioni per i bar di Roma A farlo notare, oggi, è Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. "Come Fiepet-Confesercenti, da quando è scoppiata la ...

