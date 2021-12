Sui rifiuti Gualtieri non mantiene le promesse

Leggi su panorama

(Di domenica 26 dicembre 2021) Per smaltire le tonnellate di immondizie che ricoprono Roma, una soluzione (modello Copenaghen) sarebbe quella di puntare su un termovalorizzatore. Ma per ora il nuovo inquilino della capitale preferisce pagare gli straordinari ai dipendenti Ama o spedire la spazzatura in altre regioni. Intanto, per le strade, continuano a passeggiare topi e cinghiali. Piscine giganti, laghi artificiali riscaldati, hammam e saune, impianti sportivi e palestre, magari in un parco tematico dedicato alla ricostruzione del mondo degli antichi romani». Il tutto alimentato da un moderno inceneritore di, che sfrutti le migliori tecnologie, cattura dell’anidride carbonica compresa, per produrre calore ed energia. Così, in un articolo pubblicato sul sito lavoce.info, il professor Antonio Massarutto immagina la soluzione dell’emergenza spazzatura di Roma. Una provocazione? Non proprio: ...