Sudafrica | Tutu | uno dei simboli della lotta all' apartheid che defini il paese ' Rainbow Nation'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 dicembre 2021) Milano, 26 dic. (Adnkronos) - Premio nobel e uno deiall'. Desmond Mpilo, morto all'eta di 90 anni è stato il primo arcivescovo anglicano nero di città del Capo e ha sempreto per difendere gli oppressi e coloro che non avevano diritti. Sono diverse le sue iniziative politiche rivolte ad abbattere le differenze tra bianchi e neri nelche lo hanno portato a ricevere il Nobel per la Pace nel 1984. E' stato anche presidentecommissione Truth and Reconciliation Commission che aveva il compito di indagare sulla violazione dei diritti umani. Suoi gli scritti Crying in the wilderness (1982) e Hope and suffering (1983), No future without forgiveness (1999) e God has a dream: a vision of hope for our time ...