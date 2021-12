Sudafrica: morto l’arcivescovo Desmond Tutu, simbolo della lotta contro l’apartheid e premio Nobel per la pace (Di domenica 26 dicembre 2021) Sudafrica: morto arcivescovo Desmond Tutu, premio Nobel per la pace È morto all’età di 90 anni l’arcivescovo anglicano del Sudafrica Desmond Tutu, simbolo della lotta contro l’apartheid e premio Nobel per la pace nel 1984. A dare la notizia della morte di Tutu è stato il presidente Sudafricano Cyril Ramaphosa: “La scomparsa dell’arcivescovo emerito Desmond Tutu è un altro capitolo di lutto nell’addio della nostra nazione a una ... Leggi su tpi (Di domenica 26 dicembre 2021)arcivescovoper laall’età di 90 annianglicano delper lanel 1984. A dare la notiziamorte diè stato il presidenteno Cyril Ramaphosa: “La scomparsa delemeritoè un altro capitolo di lutto nell’addionostra nazione a una ...

