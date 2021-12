Sudafrica: morto arcivescovo Desmond Tutu, promosse liberazione da apartheid (Di domenica 26 dicembre 2021) Desmond Tutu, l'arcivescovo che ha contribuito a guidare il movimento che ha posto fine al governo della minoranza bianca in Sudafrica, è morto all'età di 90 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 dicembre 2021), l'che ha contribuito a guidare il movimento che ha posto fine al governo della minoranza bianca in, èall'età di 90 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

