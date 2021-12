Sudafrica, morto a 90 anni l’arcivescovo Desmond Tutu (Di domenica 26 dicembre 2021) L'arcivescovo Desmond Tutu, il premio Nobel per la pace che ha contribuito a porre fine all'apartheid in Sudafrica, è morto all'età di 90 anni. Lo riporta la Bbc, spiegando che la sua morte è stata confermata in una dichiarazione del presidente Cyril Ramaphosa. La morte di Tutu ha segnato "un altro capitolo di lutto nell'addio della nostra nazione a una generazione di eccezionali Sudafricani che ci hanno lasciato in eredità un Sudafrica liberato", ha detto.Papa Francesco ha espresso "tristezza" per la morte dell'arcivescovo anglicano, Desmond Tutu, che era al "servizio del Vangelo attraverso la promozione dell'uguaglianza razziale e della riconciliazione del suo Sudafrica": è quanto si legge nel ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 26 dicembre 2021) L'arcivescovo, il premio Nobel per la pace che ha contribuito a porre fine all'apartheid in, èall'età di 90. Lo riporta la Bbc, spiegando che la sua morte è stata confermata in una dichiarazione del presidente Cyril Ramaphosa. La morte diha segnato "un altro capitolo di lutto nell'addio della nostra nazione a una generazione di eccezionalini che ci hanno lasciato in eredità unliberato", ha detto.Papa Francesco ha espresso "tristezza" per la morte dell'arcivescovo anglicano,, che era al "servizio del Vangelo attraverso la promozione dell'uguaglianza razziale e della riconciliazione del suo": è quanto si legge nel ...

