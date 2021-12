Sudafrica, è morto Desmond Tutu. Simbolo della lotta all'apartheid (Di domenica 26 dicembre 2021) Sudafrica in lutto per la morte dell'arcivescovo Desmond Tutu , uno dei simboli della lotta contro l'apartheid e promotore della riconciliazione. Nel 1984 gli fu assegnato il Premio Nobel per la pace. ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021)in lutto per la morte dell'arcivescovo, uno dei simbolicontro l'e promotorericonciliazione. Nel 1984 gli fu assegnato il Premio Nobel per la pace. ...

repubblica : Sudafrica, morto Desmond Tutu, simbolo della lotta contro l'apartheid. Aveva 90 anni - Corriere : È morto Desmond Tutu, l’arcivescovo che sconfisse l’apartheid in Sudafrica - PAOLANURNBERG : RT @Radio1Rai: ??#Sudafrica. È morto l'arcivescovo Desmond #Tutu, uno dei simboli della resistenza contro l'apartheid, premio Nobel per la P… - CdT_Online : L’arcivescovo fu uno dei simboli della resistenza contro l’apartheid - Valeria_Gu : RT @ROBZIK: È morto a 90 anni #DesmondTutu, l’arcivescovo anglicano Premio Nobel per la Pace nel 1984 per il suo impegno contro l’apartheid… -