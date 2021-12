Stefano De Martino, una ragazza misteriosa gli ha stregato il cuore: chi è? (Di domenica 26 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Stefano De Martino ha avuto sempre relazioni sotto i riflettori. Questa volta potrebbe essere diverso. Un rapporto tenuto lontano da occhi indiscreti? Nel corso del tempo, Stefano De Martino ha lasciato sempre più la sua impronta. Non solo come ballerino ma anche come conduttore. La luce dei riflettori è sempre stata puntata su di lui. Leggi su youmovies (Di domenica 26 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Deha avuto sempre relazioni sotto i riflettori. Questa volta potrebbe essere diverso. Un rapporto tenuto lontano da occhi indiscreti? Nel corso del tempo,Deha lasciato sempre più la sua impronta. Non solo come ballerino ma anche come conduttore. La luce dei riflettori è sempre stata puntata su di lui.

Advertising

ParliamoDiNews : Stefano De Martino torna in tv: come funziona il programma Bar Stella #stefano #martino #torna #funziona #programma… - LuigiF97101292 : RT @Italia_Notizie: Domenica In, c’è un positivo al Covid: salta la diretta di Santo Stefano con Il Volo e De Martino. Ecco cosa va in onda… - Italia_Notizie : Domenica In, c’è un positivo al Covid: salta la diretta di Santo Stefano con Il Volo e De Martino. Ecco cosa va in… - FQMagazineit : Domenica In, c’è un positivo al Covid: salta la diretta di Santo Stefano con Il Volo e De Martino. Ecco cosa va in… - filglor : RT @adtoomuch: Buon onomastico Stefano De Martino -