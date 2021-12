Stati Uniti, sostenitore di Trump chiama e offende in diretta il presidente Biden: la telefonata durante un evento natalizio (Di domenica 26 dicembre 2021) durante la consueta diretta natalizia del Norad, la Difesa americana, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha risposto ad alcune telefonate insieme alla moglie Jill. Tra le chiamate anche quella di un sostenitore di Trump, che si è presentato come Jared. E dopo aver augurato buon Natale ha chiuso la chiamata dicendo “Let’s go Brandon”, ossia l’offesa in codice dei sostenitori di Trump contro Biden (che deriva da un coro da stadio che insultava il presidente Usa con “Fuck you Biden“). Biden, impassibile, ha ripetuto “Let’s go Brandon, I agree”, mentre la moglie Jill si è mostrata in imbarazzo L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021)la consuetanatalizia del Norad, la Difesa americana, ildegliJoeha risposto ad alcune telefonate insieme alla moglie Jill. Tra lete anche quella di undi, che si è presentato come Jared. E dopo aver augurato buon Natale ha chiuso lata dicendo “Let’s go Brandon”, ossia l’offesa in codice dei sostenitori dicontro(che deriva da un coro da stadio che insultava ilUsa con “Fuck you“)., impassibile, ha ripetuto “Let’s go Brandon, I agree”, mentre la moglie Jill si è mostrata in imbarazzo L'articolo proviene da Il Fatto ...

