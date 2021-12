Stanotte a Napoli di Alberto Angela surclassa Mediaset e cancella lo stereotipo “Gomorra” | il commento di Forgione

(Di domenica 26 dicembre 2021)dire degli ascolti nella notte di Natale. Il programma di Rai 1 ha fatto registrare il 23 per cento di share.ferma al 13.RE DEGLI ASCOLTI DI NATALEconquista il Natale degli Italiani. La trasmissione diè stata seguita su Rai1 da 4 milioni 154mila telespettatori, pari al 22,7% di share. Su Canale 5, invece, «All Together Now Kids» si è fermato a 2.259.000 spettatori e al 13.5% di share. La faccia bella dipiace e soprattutto quando chi la racconta riesce a trasmettere tutta la magia del capoluogo partenopeo conquista anche gli ...

Con quasi il 23 per cento di share e una media di oltre 4 milioni di telespettatori, Stanotte a Napoli si aggiudica largamente il prime time del 25 dicembre. Come riporta 'Il Mattino', la rappresentazione di Napoli realizzata da Angela è stata apprezzata anche dal mondo della politica cittadina: 'Il programma Stanotte a Napoli - scrive il sindaco di Napoli - ci ha accompagnato alla scoperta della città.' «Carissimi, vorrei ringraziarvi dal profondo del cuore per averci seguito così numerosi nella puntata di Stanotte a Napoli di ieri sera. L'atmosfera magica del Natale ci ha accompagnato alla scoperta ...»