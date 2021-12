Stanotte a Napoli | boom in tv e social per l' omaggio natalizio di Alberto Angela

(Di domenica 26 dicembre 2021) L’ultima puntata di “a...”, dedicata a, ideata e condotta da, ha incollato alla tv milioni di spettatori. Dedicata alla storia, all’arte e alla cultura del capoluogo campano, la trasmissione è stata seguita da 4.154 milioni di telespettatori e ha totalizzato il 22.7% di share. Fin dai primi minuti la puntata ha conquistato anche i. Come riporta il quotidiano La Repubblica, già alle 21.25, l’hashtag #a si è imposto come top trending topic in Italia. Seguito da #GiancarloGiannini, #Liberato e #SerenaRossi, personaggi la cui presenza e voce hanno dato un valore aggiunto ai vari segmenti video. Alla fine della puntata si sono contati quasi 11mila tweet, digitati da tutta Italia (ovviamente con una maggioranza partenopea), qualcuno anche ...

Advertising

fanpage : 'Ho sempre avuto un rapporto profondo con la città di Napoli, fin da ragazzino. Negli anni sono spesso tornato per… - fanpage : #StanotteaNapoli, questa sera in tv lo speciale di Alberto Angela sulla città - ciropellegrino : 'Stanotte a #Napoli' ha conquistato 4.154.000 spettatori pari al 22.7% di share. Viva la Rai che nella sera del… - PaoIniesta23 : RT @FlaviaGufetta: Vedere in tendenza Stanotte a Napoli, Alberto Angela, Cristo Velato. Al pubblico il bello PIACE. Chi propone solo trash… - CommentoRimosso : Stanotte a #Napoli con Alberto #Angela su #RaiPlay c'è la puntata. -

Ultime Notizie dalla rete : Stanotte Napoli

Ascolti tv e share di sabato 25 dicembre 2021 "(Rai Uno) vince a mani basse la prima serata intercettando oltre 4 milioni di utenti (22.7% di share). Ben differenti i risultati di All Together Now Kids (Canale Cinque), che ha ...Ascolti tv di sabato 25 dicembre 2021 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "" contro " All Together Now Kids ". Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 25 dicembre 2021 ? Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata ...Lo speciale di Alberto Angela, Stanotte a Napoli ha conquistato gli ascolti della prima serata di Natale con oltre 4 milioni di spettatori ...Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, durante la trasmissione 'Stanotte a Napoli', su Rai 1, si è soffermato anche su Diego Armando Maradona.