Stanotte a Napoli, boom di ascolti per lo speciale di Alberto Angela: più di 4milioni di spettatori la sera di Natale (Di domenica 26 dicembre 2021) Sulla scia delle serate dedicate negli anni scorsi al Museo Egizio, a Firenze, a Venezia, al Vaticano e a Pompei; Rai 1 ha voluto dedicare una puntata straordinaria alla città di Napoli, all’insegna della scoperta e della bellezza. Nella sera di Natale, dalle 21.25, Alberto Angela ha portato il pubblico alla scoperta dei vicoli della città alla scoperta di Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, la Certosa di San Martino. E poi ancora San Gennaro e il suo tesoro, il Cristo Velato, il monastero di Santa Chiara, i presepi di via San Gregorio Armeno. Luoghi famosi che ha mostrato ai telespettatori avvolti nella calma notturna, lontani dal flusso turistico. Neanche a dirlo, è stato un successo: “Stanotte a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Sulla scia dellete dedicate negli anni scorsi al Museo Egizio, a Firenze, a Venezia, al Vaticano e a Pompei; Rai 1 ha voluto dedicare una puntata straordinaria alla città di, all’insegna della scoperta e della bellezza. Nelladi, dalle 21.25,ha portato il pubblico alla scoperta dei vicoli della città alla scoperta di Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, la Certosa di San Martino. E poi ancora San Gennaro e il suo tesoro, il Cristo Velato, il monastero di Santa Chiara, i presepi di via San Gregorio Armeno. Luoghi famosi che ha mostrato ai teleavvolti nella calma notturna, lontani dal flusso turistico. Neanche a dirlo, è stato un successo: “a ...

