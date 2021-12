Sport in tv oggi, domenica 26 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi (Di domenica 26 dicembre 2021) Pronti per un Santo Stefano di Sport da vivere davanti al televisore? Di seguito, la guida di Sportface.it sui migliori eventi Sportivi del giorno e su come seguirli davanti allo schermo. Giorno di Boxing Day in Premier League (Sky) ma non solo. Mattinata dedicata al ciclocross che potrete seguire su EuroSport e Rai Sport. Alle 17:30 tocca al basket con Reggio Emilia e Tortona sul parquet per contendersi la vittoria. Alle 20:30 Modena e Monza pronti ad infiammare la domenica di volley (Rai Sport). Infine, spazio all’Nba con Miami e Orlando. programma SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Pronti per un Santo Stefano dida vivere davanti al televisore? Di seguito, la guida diface.it sui miglioriivi del giorno e su come seguirli davanti allo schermo. Giorno di Boxing Day in Premier League (Sky) ma non solo. Mattinata dedicata al ciclocross che potrete seguire su Euroe Rai. Alle 17:30 tocca al basket con Reggio Emilia e Tortona sul parquet per contendersi la vittoria. Alle 20:30 Modena e Monza pronti ad infiammare ladi volley (Rai). Infine, spazio all’Nba con Miami e Orlando.Face.

