Spettacolo nel Boxing Day di Premier League: dominio di Manchester City, Arsenal e Tottenham (Di domenica 26 dicembre 2021) Continua lo Spettacolo della Premier League, si è giocato il Boxing Day. La stagione entra sempre più nel vivo e sono arrivate nuove indicazioni per le zone alte della classifica. Partenza sprint del Manchester City che si porta in vantaggio di quattro gol dopo 25 minuti con de Bruyne, Mharez, Gundogan e Sterling. Nella ripresa grande reazione del Leicester con Maddison, Lookman, Iheanacho. Laporte e ancora Sterling siglano il definitivo 6-3. Arsenal e Tottenham si confermano in grandissima forma ed in grado di recuperare ancora posizioni. Tutto facile per i Gunners che hanno sbancato il campo del Norwich, doppietta di Saka e Tierney, finisce 0-5 con il rigore di Lacazette e Smith Rowe. Tre gol per la squadra di Conte contro il Crystal Palace, in gol ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 26 dicembre 2021) Continua lodella, si è giocato ilDay. La stagione entra sempre più nel vivo e sono arrivate nuove indicazioni per le zone alte della classifica. Partenza sprint delche si porta in vantaggio di quattro gol dopo 25 minuti con de Bruyne, Mharez, Gundogan e Sterling. Nella ripresa grande reazione del Leicester con Maddison, Lookman, Iheanacho. Laporte e ancora Sterling siglano il definitivo 6-3.si confermano in grandissima forma ed in grado di recuperare ancora posizioni. Tutto facile per i Gunners che hanno sbancato il campo del Norwich, doppietta di Saka e Tierney, finisce 0-5 con il rigore di Lacazette e Smith Rowe. Tre gol per la squadra di Conte contro il Crystal Palace, in gol ...

