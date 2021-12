Sousa saluta la Polonia | diventerà il nuovo allenatore del Flamengo

(Di domenica 26 dicembre 2021) Secondo i media portoghese Pauloè pronto a diventare ildelPauloè pronto a lasciare la nazionale dellae imbarcarsi in una nuova avventura alla guida di un club. Secondo Record, infatti, l’attuale ct polaccoildel. L’annuncio è previsto ad ore, poiinizierà la nuova avventura in Brasile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

