Sonia Bruganelli sostituita al GF Vip | Signorini annuncia un nome pazzesco | “Sarà proprio LEI la nuova opinionista”

(Di domenica 26 dicembre 2021) Che piacciano o meno il suo atteggiamento e le sue opinioni, ava riconosciuto il merito di essere una delle migliori opinioniste che il GF (Nip e Vip) abbia mai avuto. Sincera, diretta, attentissima alle dinamiche, preparata e anche pronta a regalarci drammi con la collega e il conduttore. Chi meglio di lei? Dopo le catfight con Adriana Volpe (in cui è riuscita ad infilare anche Giancarlo Magalli), la scorsa settimana l’imprenditrice ha discusso con Alfonso. E non si è trattato di un semplice battibecco, lainfatti ha anche abbandonato lo studio per un’ora. Sul web dopo le tensioni in diretta con Alfonsoha iniziato a circolare un rumor secondo il qualeavrebbe lasciato il suo ruolo di ...

La faida con è stato uno dei traini della prima parte del reality, prima di cedere il posto alla telenovela tra Soleil Sorge e Alex Belli. Intervenuta tra le pagine di Vero TV , ... ha deciso di usare Instagram per far capire ai fan se abbandonerà o meno il suo posto al GF Vip di quest'anno: rivedremo l'opinionista oppure no?