Sneijder | iniziativa di solidarietà | consegna cibo per 115 famiglie di Utrecht per Natale

(Di domenica 26 dicembre 2021) Gesto da cuore d’oro per l’ex interista Wesleyche hatoa 115bisognose diperWesleysi è reso protagonista di una lodevolenei giorni di. L’ex interista, ormai ritiratosi dal calcio da diversi anni, ha infatti contribuito a distribuireper 115di, la sua città di nascita, all’interno del quartiere operaio.hato personalmente i pacchi natalizi insieme al sindaco della città, Sharon Dijksma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

