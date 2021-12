Slittino, Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per Winterberg. Dominik Fischnaller guida gli azzurri (Di domenica 26 dicembre 2021) La Coppa del Mondo 2021-2022 di Slittino farà tappa a Winterberg (Germania) nel weekend del 1-2 gennaio. L’Italia, grande protagonista nella prima parte di stagione con ben sei podi conquistati, punta a iniziare il nuovo anno nel miglior modo possibile e sul catino tedesco vorrà lasciare il segno a poco più di un mese dalle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La leggenda Armin Zoeggeler, direttore tecnico della Nazionale Italiana, ha convocato ben quindici azzurri per questo impegno. Spicca chiaramente Dominik Fischnaller, quest’anno vincitore della sprint di Sochi e terzo in classifica generale a 194 punti di distacco dal tedesco Johannes Ludwig. In gara anche l’ambizioso Kevin Fischnaller, tre doppi (Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, Ludwig ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) Ladel2021-2022 difarà tappa a(Germania) nel weekend del 1-2 gennaio. L’Italia, grande protagonista nella prima parte di stagione con ben sei podi conquistati, punta a iniziare il nuovo anno nel miglior modo possibile e sul catino tedesco vorrà lasciare il segno a poco più di un mese dalle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La leggenda Armin Zoeggeler, direttore tecnico della Nazionale Italiana, ha convocato ben quindiciper questo impegno. Spicca chiaramente, quest’anno vincitore della sprint di Sochi e terzo in classifica generale a 194 punti di distacco dal tedesco Johannes Ludwig. In gara anche l’ambizioso Kevin, tre doppi (Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, Ludwig ...

Advertising

sportface2016 : Ecco i convocati azzurri - neveitaliasport : RT @neveitalia: Slittinisti azzurri al gran completo per la ripresa della Coppa del Mondo: 15 in gara a Winterberg #sledding #26Dicembre #s… - neveitalia : Slittinisti azzurri al gran completo per la ripresa della Coppa del Mondo: 15 in gara a Winterberg #sledding… - LU_Stregatto : RT @giomalago: #ItaliaTeam da urlo! A super #Goggia la 7ª discesa consecutiva in Coppa del Mondo #scialpino, 1° acuto #snowboardcross per #… - Ilaria335 : RT @giomalago: #ItaliaTeam da urlo! A super #Goggia la 7ª discesa consecutiva in Coppa del Mondo #scialpino, 1° acuto #snowboardcross per #… -

Ultime Notizie dalla rete : Slittino Coppa Slittino, Coppa del Mondo: 15 azzurri a Winterberg A Winterberg , in Germania, lo slittino su pista artificiale è pronto per la quarta tappa della Coppa del Mondo, in programma sabato 1 e domenica 2 gennaio. Grande entusiasmo per i sei podi già realizzati in questa prima parte di ...

Un anno di sport Riparte la Coppa del Mondo di snowboard e Moioli lascia subito il segno, vincendo la prima tappa a Valmalenco. Bronzo europeo nel singolo per Fischnaller nello slittino. Bene l'Italia agli Europei di ...

Coppa del mondo, slittino: 15 azzuri per Winterberg Corriere dello Sport Slittino, Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per Winterberg. Dominik Fischnaller guida gli azzurri La Coppa del Mondo 2021-2022 di slittino farà tappa a Winterberg (Germania) nel weekend del 1-2 gennaio. L'Italia, grande protagonista nella prima parte di stagione con ben sei podi conquistati, punta ...

Coppa del mondo, slittino: 15 azzuri per Winterberg L'Italia del il direttore tecnico Armin Zoeggeler vuole, proseguire il buon momento: ecco i convocati per la tappa tedesca ...

A Winterberg , in Germania, losu pista artificiale è pronto per la quarta tappa delladel Mondo, in programma sabato 1 e domenica 2 gennaio. Grande entusiasmo per i sei podi già realizzati in questa prima parte di ...Riparte ladel Mondo di snowboard e Moioli lascia subito il segno, vincendo la prima tappa a Valmalenco. Bronzo europeo nel singolo per Fischnaller nello. Bene l'Italia agli Europei di ...La Coppa del Mondo 2021-2022 di slittino farà tappa a Winterberg (Germania) nel weekend del 1-2 gennaio. L'Italia, grande protagonista nella prima parte di stagione con ben sei podi conquistati, punta ...L'Italia del il direttore tecnico Armin Zoeggeler vuole, proseguire il buon momento: ecco i convocati per la tappa tedesca ...