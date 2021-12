Slittino, Coppa del Mondo: 15 azzurri a Winterberg (Di domenica 26 dicembre 2021) A Winterberg, in Germania, lo Slittino su pista artificiale è pronto per la quarta tappa della Coppa del Mondo, in programma sabato 1 e domenica 2 gennaio. Grande entusiasmo per i sei podi già realizzati in questa prima parte di stagione, tra cui spicca la vittoria nel singolo maschile a Sochi di Dominik Fischnaller. Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha deciso di convocare ben quindici azzurri per l’impegno: stiamo parlando di Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Patrick Rastner, Ivan Nagler, Kevin Fischnaller, Ludwig Rieder, Simon Kainzwaldner, Lukas Gufler, Emanuel Rieder, Fabian Malleier, Andrea Voetter, Sandra Robatscher, Nina Zoggeler, Verena Hofer e Marion Oberhofer. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) A, in Germania, losu pista artificiale è pronto per la quarta tappa delladel, in programma sabato 1 e domenica 2 gennaio. Grande entusiasmo per i sei podi già realizzati in questa prima parte di stagione, tra cui spicca la vittoria nel singolo maschile a Sochi di Dominik Fischnaller. Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha deciso di convocare ben quindiciper l’impegno: stiamo parlando di Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Patrick Rastner, Ivan Nagler, Kevin Fischnaller, Ludwig Rieder, Simon Kainzwaldner, Lukas Gufler, Emanuel Rieder, Fabian Malleier, Andrea Voetter, Sandra Robatscher, Nina Zoggeler, Verena Hofer e Marion Oberhofer. SportFace.

