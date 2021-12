Siria: il nuovo centro per il narcotraffico (Di domenica 26 dicembre 2021) La Siria è diventata il nuovo centro per il narcotraffico. Secondo un articolo del New York Times, funzionari e imprenditori vicini al presidente Bashir al Assad si stanno arricchendo con la produzione e il commercio illegale di captagon, nota anche come la “droga del jihad”. La popolazione Siriana continua a soffrire Dopo 10 anni di Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 dicembre 2021) Laè diventata ilper il. Secondo un articolo del New York Times, funzionari e imprenditori vicini al presidente Bashir al Assad si stanno arricchendo con la produzione e il commercio illegale di captagon, nota anche come la “droga del jihad”. La popolazionena continua a soffrire Dopo 10 anni di

Ultime Notizie dalla rete : Siria nuovo Natale a cena con uno .... sconosciuto - di Giuseppe Careri Dopo un anno e mezzo, Papa Francesco si è affacciato di nuovo alla loggia della Basilica di San ... Come non ricordare la Siria, dice il Papa, dilaniata da una " guerra che da un decennio ha causato ...

Quella del mare Mar Egeo non è una 'tragedia' ma una strage annunciata E' l'allarme lanciato le scorse settimane da Oxfam e Greek Refugees Council con un nuovo rapporto ... Siria, Repubblica Democratica del Congo e molti altri. Il dossier rileva come: già a giugno i ...

Siria: un nuovo narcostato che esporta anche in Italia | Sicurezza internazionale | LUISS Sicurezza internazionale Modica, la nuova vita di una famiglia fuggita dalla Siria Una rete di associazioni ha portato avanti il progetto che ha concesso a Mahmoud Shames El Din, la moglie e i figli di arrivare in Sicilia con la speranza di un futuro migliore. Il Comune pagherà i pr ...

Lo sbarco di Natale: l'Ong ci porta più di 100 migranti L'Italia ha assegnato un porto alla Ocean Viking: la nave della ong sbarcherà 114 migranti a Trapani dopo 8 giorni di attesa ...

