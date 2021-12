Sicilia, Mattarella visita i Giardini del Palazzo Orléans (Di domenica 26 dicembre 2021) Ospite d’eccezione questo pomeriggio ai Giardini del Palazzo Orléans il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ad accoglierlo, all’ingresso del Parco,... Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 26 dicembre 2021) Ospite d’eccezione questo pomeriggio aidelil presidente della Repubblica, Sergio. Ad accoglierlo, all’ingresso del Parco,...

Advertising

Regione_Sicilia : Regione, il presidente Mattarella in visita ai Giardini del Palazzo Orléans - - ilmattinodisici : Sicilia, Mattarella visita i #GiardinidelPalazzoOrléans: Ospite d’eccezione questo pomeriggio ai… - AnsaSicilia : Mattarella visita giardini Palazzo d'Orléans a Palermo. Accolto da presidente Musumeci,Parco riaperto dopo anni chi… - radiostereo103 : Sicilia: Regione, il presidente Mattarella in visita ai Giardini del Palazzo Orléans - - LiveSicilia : Regione, Mattarella in visita ai Giardini del Palazzo Orléans VIDEO -