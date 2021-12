Serie B, altri due positivi al Covid nel Vicenza: il comunicato (Di domenica 26 dicembre 2021) Nuovi positivi al Covid in casa Vicenza dopo l’ultimo giro di tamponi effettuati. Il comunicato ufficiale della società altri due positivi al Covid in casa Vicenza, per un totale di tredici componenti del gruppo squadra. A comunicarlo, tramite i propri canali ufficiali, è lo stesso club veneto. comunicato – «La società LR Vicenza comunica che, dai tamponi molecolari effettuati il 24 dicembre, ulteriori due giocatori sono stati riscontrati positivi al Covid-19. Entrambi sono stati posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie vigenti. Il restante gruppo squadra verrà nuovamente sottoposto a tampone, alla scadenza dei sette giorni dalla prima ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Nuovialin casadopo l’ultimo giro di tamponi effettuati. Ilufficiale della societàduealin casa, per un totale di tredici componenti del gruppo squadra. A comunicarlo, tramite i propri canali ufficiali, è lo stesso club veneto.– «La società LRcomunica che, dai tamponi molecolari effettuati il 24 dicembre, ulteriori due giocatori sono stati riscontratial-19. Entrambi sono stati posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie vigenti. Il restante gruppo squadra verrà nuovamente sottoposto a tampone, alla scadenza dei sette giorni dalla prima ...

