Serena Rossi è La Sposa, da gennaio su Rai1: nella trama l'Italia degli anni '60 tra patriarcato ed emancipazione (Di domenica 26 dicembre 2021) La Sposa è la nuova miniserie Rai che punta sul volto pulito e rassicurante di Serena Rossi, già campionessa d'ascolti con Mina Settembre (di cui è in produzione la seconda stagione). La fiction in tre prime serate per la regia di Giacomo Campiotti debutta il 16 gennaio sull'ammiraglia Rai ed è uno dei primi titoli di Rai Fiction del nuovo anno, insieme alla miniserie thriller Non Mi Lasciare con Vittoria Puccini. La Sposa è una coproduzione Rai Fiction-Endemol Shine Italy, una storia ambientata alla fine degli anni '60 ma dalle tematiche attualissime come?l'emancipazione femminile, la parità di genere, l'affermazione e il riscatto sociale delle donne. La battaglia per l'eguaglianza è raccontata proprio a partire dagli anni delle ...

