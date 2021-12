Scuole sicure, l’Oms dà ragione a FdI e al modello Marche sulla ventilazione meccanica (Di domenica 26 dicembre 2021) In 170 Scuole delle Marche il rientro in classe, a settembre, era avvenuto all’interno di aule provviste di un sistema di aereazione e ventilazione meccanica controllata, una tecnologia dagli effetti comprovati che garantisce un continuo e corretto ricambio d’aria negli ambienti indoor, diminuendo in modo sensibile il rischio di contrarre malattie al chiuso. Un modello, quello adottato dalla giunta regionale guidata dall’esponente di Fratelli d’Italia Francesco Acquaroli, apprezzato a livello internazionale e che ieri era stato citato come esempio di buona pratica da adottare contro il Covid da un autorevole membro dell’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, Luca Fontana, tossicologo, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. «Il rischio contagio si può gestire anche ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 dicembre 2021) In 170delleil rientro in classe, a settembre, era avvenuto all’interno di aule provviste di un sistema di aereazione econtrollata, una tecnologia dagli effetti comprovati che garantisce un continuo e corretto ricambio d’aria negli ambienti indoor, diminuendo in modo sensibile il rischio di contrarre malattie al chiuso. Un, quello adottato dalla giunta regionale guidata dall’esponente di Fratelli d’Italia Francesco Acquaroli, apprezzato a livello internazionale e che ieri era stato citato come esempio di buona pratica da adottare contro il Covid da un autorevole membro del, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, Luca Fontana, tossicologo, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. «Il rischio contagio si può gestire anche ...

