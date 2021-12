Screening nelle scuole: 9 milioni di euro per il tracciamento dei positivi. Lo prevede il dl festività (Di domenica 26 dicembre 2021) 9 milioni di euro per potenziare lo Screening dei positivi al covid nelle scuole e 14,5 milioni per i sanitari militari. Lo prevede il decreto festività pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 dicembre 2021) 9diper potenziare lodeial covide 14,5per i sanitari militari. Loil decretopubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2021. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Screening nelle scuole: 9 milioni di euro per il tracciamento dei positivi. Lo prevede il dl festività - I_Balocco : Decreto festività, screening nelle scuole e fornitura di mascherine Ffp2 se ci sono esentati All’art. 13 viene rico… - Brunomgiordano : @impercezione @baudov1 ciao sono il governo delle bermuda. faccio il test salivare nelle scuole per evitare diffusi… - CronacheMc : IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - Drastica riduzione del numero dei tamponi effettuati: sono 1.922 quelli del per… - tiecolino : Militari nelle scuole per gli screening? ..non scherziamo -