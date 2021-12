Sci alpino, Federica Brignone e Marta Bassino hanno iniziato a carburare dopo un novembre altalenante (Di domenica 26 dicembre 2021) Oltre alla regina indiscussa della velocità Sofia Goggia il comparto azzurro al femminile annovera due atlete di primissimo piano in cui sono racchiuse speranze di medaglie olimpiche e trionfi in Coppa del Mondo. Stiamo parlando di Marta Bassino e Federica Brignone, che si sono scambiate il globo di cristallo in gigante nelle ultime due stagioni e possono ambire a grandi risultati non solo tra le porte strette. La stessa Brignone predilige il superG rispetto a tutte le altre discipline e non ha perso occasione di dimostrarlo vincendo a St. Moritz. Quando trova pendii favorevoli e condizioni di pista ottimali forse è l’unica in grado di insediare Lara Gut-Behrami, dominatrice incontrastata della specialità almeno fino all’anno scorso. Meno bene sta facendo la valdostana in gigante, trattenuta anche da ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) Oltre alla regina indiscussa della velocità Sofia Goggia il comparto azzurro al femminile annovera due atlete di primissimo piano in cui sono racchiuse speranze di medaglie olimpiche e trionfi in Coppa del Mondo. Stiamo parlando di, che si sono scambiate il globo di cristallo in gigante nelle ultime due stagioni e possono ambire a grandi risultati non solo tra le porte strette. La stessapredilige il superG rispetto a tutte le altre discipline e non ha perso occasione di dimostrarlo vincendo a St. Moritz. Quando trova pendii favorevoli e condizioni di pista ottimali forse è l’unica in grado di insediare Lara Gut-Behrami, dominatrice incontrastata della specialità almeno fino all’anno scorso. Meno bene sta facendo la valdostana in gigante, trattenuta anche da ...

