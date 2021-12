Sci alpino, Dominik Paris: “Pista lucida come piace a me”; Marsaglia: “Stelvio bella tosta” (Di domenica 26 dicembre 2021) Buoni riscontri per gli azzurri dopo la prima prova della discesa libera di Bormio. Matteo Marsaglia ha stampato il miglior tempo assoluto (con salto di porta, quasi la normalità durante gli allenamenti), ma anche Mattia Casse, Christof Innerhofer e Dominik Paris hanno concluso nelle prime dieci posizioni. Domani si replica, poi martedì 28 si svolgerà l’attesa gara, prima dei due superG in programma il 29 e 30 dicembre. Per l’Italia, pensando al sistema di qualificazione alle Olimpiadi di Pechino 2022, sarà fondamentale che più atleti possibile ottengano punti pesanti in entrambe le specialità. Partito con il pettorale n.1, Dominik Paris ha volutamente frenato nella parte finale per non svelare troppo presto le carte nei confronti della concorrenza. L’altoatesino, che sulla Stelvio ha ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) Buoni riscontri per gli azzurri dopo la prima prova della discesa libera di Bormio. Matteoha stampato il miglior tempo assoluto (con salto di porta, quasi la normalità durante gli allenamenti), ma anche Mattia Casse, Christof Innerhofer ehanno concluso nelle prime dieci posizioni. Domani si replica, poi martedì 28 si svolgerà l’attesa gara, prima dei due superG in programma il 29 e 30 dicembre. Per l’Italia, pensando al sistema di qualificazione alle Olimpiadi di Pechino 2022, sarà fondamentale che più atleti possibile ottengano punti pesanti in entrambe le specialità. Partito con il pettorale n.1,ha volutamente frenato nella parte finale per non svelare troppo presto le carte nei confronti della concorrenza. L’altoatesino, che sullaha ...

