Sanremo 2022: chi sono i favoriti del Festival? (Di domenica 26 dicembre 2021) Manca ormai un mese e qualche giorno all’inizio del prossimo Festival di Sanremo. Da tre settimane Amadeus ha reso noti i nomi degli artisti che andranno a comporre la rosa dei big in gara dal 1 al 5 febbraio 2022 e in questi giorni i bookmaker stanno fornendo le informazioni su quali di questi saranno i favoriti della kermesse canora più importante d’Italia. Ogni anno, Sanremo è tra Leggi su solodonna (Di domenica 26 dicembre 2021) Manca ormai un mese e qualche giorno all’inizio del prossimodi. Da tre settimane Amadeus ha reso noti i nomi degli artisti che andranno a comporre la rosa dei big in gara dal 1 al 5 febbraioe in questi giorni i bookmaker stanno fornendo le informazioni su quali di questi saranno idella kermesse canora più importante d’Italia. Ogni anno,è tra

Advertising

cuoredivetro3 : @Sanremo__2022 @lorenzojova Ovviooo... ?? - Sanremo__2022 : @cuoredivetro3 @lorenzojova Ti mettiamo il like per gli auguri di pronta guarigione Non per altro - lorellaleoni : RT @florindacampan1: - lorellaleoni : RT @dany_tucci: RAI Radiotelevisione Italiana: Nanì a Sanremo 2022: Pierdavide Carone ospite in ricordo di Lucio Dalla - Firma la petizione… - lorellaleoni : RT @florindacampan1: Aiutateci a far girare ?? #NanìaSanremo2022 #Sanremo2022 @venegunden @LucaDondoni @RecensiamoMusic @AllMusicItalia @Ond… -