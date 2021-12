San Siro, Gianfelice Facchetti: “Nuovo stadio? Uno scatolone grigio, sembra quello del Bordeaux” (Di domenica 26 dicembre 2021) “Il Nuovo stadio di Milano, quello scatolone grigio apparso qualche giorno fa e così simile a quello di Bordeaux (confrontare per credere), apparirà nel verde che più verde non si può, una via di mezzo tra la foresta Amazzonica e la valle degli Orti. Milano non è mai stata così verde. O al verde? Di idee, di danee, di coraggio”. Gianfelice Facchetti, figlio della leggenda nerazzurra, ironizza su Instagram a proposito della “Cattedrale” di Populous, con una foto che vede l’impianto posizionato in uno sfondo tra montagne e distese verdi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) “Ildi Milano,apparso qualche giorno fa e così simile adi(confrontare per credere), apparirà nel verde che più verde non si può, una via di mezzo tra la foresta Amazzonica e la valle degli Orti. Milano non è mai stata così verde. O al verde? Di idee, di danee, di coraggio”., figlio della leggenda nerazzurra, ironizza su Instagram a proposito della “Cattedrale” di Populous, con una foto che vede l’impianto posizionato in uno sfondo tra montagne e distese verdi. SportFace.

