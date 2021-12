Sampdoria, domani il Cda: Osti, Romei o Lanna come nuovo presidente (Di domenica 26 dicembre 2021) Dopo la riunione del 24 dicembre, l’assemblea dei soci della Sampdoria si aggiornerà a domani. Potrebbe quindi sciogliersi il nodo legato alla carica da presidente, dopo le dimissioni di Massimo Ferrero. Continuano a circolare i nomi di Carlo Osti (ancora in organico come ds ma sospeso da Ferrero a settembre e nei suoi confronti l’ex patron aveva intentato una causa di lavoro) e Antonio Romei, anche lui andato via dopo divergenze con l’imprenditore romano. Ma si parla anche di un ex giocatore, e si vocifera di un contatto con Marco Lanna, che aveva fatto parte come protagonista della Samp dello scudetto. Sul fronte mercato Adrien Silva potrebbe lasciare visto che il centrocampista ha ricevuto una ricca offerta triennale dall’Arabia Saudita. ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Dopo la riunione del 24 dicembre, l’assemblea dei soci dellasi aggiornerà a. Potrebbe quindi sciogliersi il nodo legato alla carica da, dopo le dimissioni di Massimo Ferrero. Continuano a circolare i nomi di Carlo(ancora in organicods ma sospeso da Ferrero a settembre e nei suoi confronti l’ex patron aveva intentato una causa di lavoro) e Antonio, anche lui andato via dopo divergenze con l’imprenditore romano. Ma si parla anche di un ex giocatore, e si vocifera di un contatto con Marco, che aveva fatto parteprotagonista della Samp dello scudetto. Sul fronte mercato Adrien Silva potrebbe lasciare visto che il centrocampista ha ricevuto una ricca offerta triennale dall’Arabia Saudita. ...

