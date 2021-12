Sampdoria, attesa per il nome del nuovo presidente poi il mercato (Di domenica 26 dicembre 2021) Come numero uno si parla di un ex blucerchiato o di un tecnico per gestire la transizione verso una nuova proprietà Leggi su itasportpress (Di domenica 26 dicembre 2021) Come numero uno si parla di un ex blucerchiato o di un tecnico per gestire la transizione verso una nuova proprietà

