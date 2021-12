Sammy Guevara | “La vita è bella anche senza cintura Il viaggio continua”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 26 dicembre 2021) Nel corso dell’ultima puntata di Rampage andata in scena ieri,ha mancato la difesa del titolo TNT, passato così alladi Cody Rhodes. Il giovane wrestler ha chiusoparticolari acuti il suo regno, ma potrà magari rifarsi nel corso delle prossime settimane. Sui social, davanti ai commenti di disapprovazione della sua sconfitta, ha voluto rassicurare i suoi fan. Il tweet diWhat a beautiful life, 11 years of Blood, Sweat & Scars got me here. The ups and the downs, I wouldn’t change a thing.It wasn’t my night but it doesn’t mean tomorrow won’t be. The journey continues. pic.twitter.com/Hpij02KiZE—(@) December 26, 2021