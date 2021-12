Salento, migranti: sbarco di 72 persone a Natale, i 26 morti in mare cercavano di raggiungere l’Italia Da novembre nel leccese arrivati in circa 1400 (Di domenica 26 dicembre 2021) Nel giorno di Natale in Salento lo sbarco di 72 persone. Quella del tacco d’Italia è ormai una rotta primaria per i migranti, si pensi che da novembre sono giunte sulle viste salentine circa 1400 persone. I centri di accoglienza sono dunque ai limiti della capienza se non oltre. Erano in mare per tentare di raggiungere l’Italia i migranti vittime del naufragio la notte di Natale in Egeo. Partiti dalla Turchia, in 26 fra cui un bambino non ce l’hanno fatta: annegati. (foto: repertorio) L'articolo Salento, migranti: sbarco di 72 persone a Natale, i 26 ... Leggi su noinotizie (Di domenica 26 dicembre 2021) Nel giorno diinlodi 72. Quella del tacco d’Italia è ormai una rotta primaria per i, si pensi che dasono giunte sulle viste salentine. I centri di accoglienza sono dunque ai limiti della capienza se non oltre. Erano inper tentare divittime del naufragio la notte diin Egeo. Partiti dalla Turchia, in 26 fra cui un bambino non ce l’hanno fatta: annegati. (foto: repertorio) L'articolodi 72, i 26 ...

