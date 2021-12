Ryan Reynolds: primo sguardo a Spirited, nuovo film con Will Ferrell e Octavia Spencer (Di domenica 26 dicembre 2021) Ryan Reynolds ha mostrato sul suo profilo Instagram un first look di Spirited, il nuovo film targato Apple e interpretato insieme a Will Ferrell. Lo scorso ottobre, Ryan Reynolds ha annunciato la fine delle riprese di Spirited. Adesso, attraverso un post condiviso sul suo profilo Instagram, l'attore ha presentato un first look del film targato Apple e interpretato insieme a Will Ferrell e Octavia Spencer. Come riportato da Comic Book, Spirited sarà "un musical basato su A Christmas Carol di Charles Dickens". Non sorprende, quindi, che il first look del progetto venga rivelato proprio nel periodo natalizio. Il post ... Leggi su movieplayer (Di domenica 26 dicembre 2021)ha mostrato sul suo profilo Instagram un first look di, iltargato Apple e interpretato insieme a. Lo scorso ottobre,ha annunciato la fine delle riprese di. Adesso, attraverso un post condiviso sul suo profilo Instagram, l'attore ha presentato un first look deltargato Apple e interpretato insieme a. Come riportato da Comic Book,sarà "un musical basato su A Christmas Carol di Charles Dickens". Non sorprende, quindi, che il first look del progetto venga rivelato proprio nel periodo natalizio. Il post ...

Advertising

chiarxc1 : Comunque io aspetto solo un film su Deadpool e Spider-Man con Ryan Reynolds e Andrew Garfield #Spiderman #Deadpool - PkSpecial : Appena visto Red Notice e tutto quello che mi sento di dire è che amo Ryan Reynolds più della mia vita - 11milametri : secondo me la morte verrà a prendermi e avrà gli occhi di ryan reynolds - ElenaProvezza : ho appena guardato Deadpool e ho adorato, poi Ryan Reynolds mi piace sempre?? - F1N1no : @LaDeny_ Assolutamente no. È divertente, spensierato, di avventura e con the rock Ryan Reynolds e gal gadot. Le com… -