Russia: due Pussy Riot detenute in sciopero della fame (Di domenica 26 dicembre 2021) Due componenti del gruppo punk femminile russo Pussy Riot sono entrate in sciopero della fame nella prigione di Mosca dove sono attualmente detenute. Chiedono di essere rinchiuse nella stessa cella in ...

Ultime Notizie dalla rete : Russia due Russia: due Pussy Riot detenute in sciopero della fame Le due donne sono detenute da due settimane. Critiche del regime russo, le Pussy Riot sono regolarmente oggetto di arresto e condanna da parte delle autorità russe. .

Russia: due Pussy Riot detenute in sciopero della fame Due componenti del gruppo punk femminile russo Pussy Riot sono entrate in sciopero della fame nella prigione di Mosca dove sono attualmente detenute. (ANSA) ...

