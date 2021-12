Rrahmani esulta | importante premio per il difensore del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 26 dicembre 2021) Bella notizia per una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione nel. Amir, infatti, è stato eletto miglior giocatore del Kosovo per l’anno 2021. Amireletto miglior giocatore del Kosovo per l’anno 2021 A insignire del riconoscimento ilazzurro – come riderisce il sito ufficiale del club – è stata la Federazione kosovara nell’ambito della manifestazione “Laurates of the Years“.è aldall’estate del 2020 ed in maglia azzurra ha segnato 3 reti. Si tratta dell’ennesimo riconoscimento dopo una prima parte di stagione in cui ha stupito agli ordini di mister Spalletti.