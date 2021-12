Rompicapo | vedi la calza di Natale? Roba da impazzirci | c' è chi ci riesce in 45 secondi | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 dicembre 2021) È tempo die anche di rompicapi. Qualche giorno fa era diventato molto popolare il quiz arrivato da Praga, Repubblica Ceca: in pratica l'ufficio del turismo locale aveva diffuso un disegno-perché fa parte dei marchi di fabbrica dei mercatini natalizi del posto. In molti si sono spremuti le meningi per trovare la soluzione, ma adesso è già pronta un'altra sfida. Sui social migliaia di utenti si stanno infatti dando battaglia nella caccia al calzino: impresa non semplice da portare a compimento, dato che il calzino in questione è davvero ben nascosto tra una marea di ginger bread, alberi die pupazzi di neve. “Ovviamente siamo a- scrive Dagospia a corredo del- e non potrebbe che essere tutto super colorato, rendendo la caccia ancora più difficile. ...