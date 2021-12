Romina Power: «Non smetterò mai di cercare Ylenia. A New Orleans spariscono tantissime persone» (Di domenica 26 dicembre 2021) Su Sette una lunga intervista a Romina Power. Racconta la sua infanzia, i suoi genitori. È figlia degli attori cinematografici hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian. «Mio padre purtroppo mi è stato sottratto troppo presto: la vita ci ha concesso solo pochi anni insieme. I miei genitori si sono divisi quando io ne avevo cinque e sono stata mandata con mia sorella Taryn dalla nonna in Messico che, puntualmente, ci ha messo in un collegio di suore, il Marymount di Cuernavaca. Quindi lo vedevo davvero poco». Si scrivevano delle lettere. «Purtroppo è stato nella mia vita un grande vuoto, come un albero a cui siano state tagliate quasi tutte le radici. Se lui fosse vissuto, la mia vita sarebbe stata completamente diversa. Molto più ricca, molto più completa. Mia madre invece ha vissuto fino a ottantasette anni e l’ho accompagnata nel ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 dicembre 2021) Su Sette una lunga intervista a. Racconta la sua infanzia, i suoi genitori. È figlia degli attori cinematografici hollywoodiani Tyronee Linda Christian. «Mio padre purtroppo mi è stato sottratto troppo presto: la vita ci ha concesso solo pochi anni insieme. I miei genitori si sono divisi quando io ne avevo cinque e sono stata mandata con mia sorella Taryn dalla nonna in Messico che, puntualmente, ci ha messo in un collegio di suore, il Marymount di Cuernavaca. Quindi lo vedevo davvero poco». Si scrivevano delle lettere. «Purtroppo è stato nella mia vita un grande vuoto, come un albero a cui siano state tagliate quasi tutte le radici. Se lui fosse vissuto, la mia vita sarebbe stata completamente diversa. Molto più ricca, molto più completa. Mia madre invece ha vissuto fino a ottantasette anni e l’ho accompagnata nel ...

