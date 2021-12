Romina Power: «Con Al Bano non so perché sia finita. Vorrei rivivere un giorno con Ylenia» (Di domenica 26 dicembre 2021) Romina Power si racconta a Walter Veltroni e ricorda la figlia Ylenia, scomparsa nel 1994 in circostanze mai chiarite. L’artista tocca ogni aspetto più intimo della sua vita: dalla famiglia di origine alla storia nata con Al Bano. Con il cantante di Cellino San Marco formava una coppia rimasta iconica, ma Romina ammette che non sa bene perché l’amore sia finito. Romina Power e il papà Il primo dolore Romina lo ha avuto con la perdita del padre, il famoso attore hollywoodiano. «Mio padre – racconta nell’intervista pubblicata dal Corriere della Sera – purtroppo mi è stato sottratto troppo presto: la vita ci ha concesso solo pochi anni insieme. I miei genitori si sono divisi quando io ne avevo cinque e sono stata mandata con mia sorella ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 26 dicembre 2021)si racconta a Walter Veltroni e ricorda la figlia, scomparsa nel 1994 in circostanze mai chiarite. L’artista tocca ogni aspetto più intimo della sua vita: dalla famiglia di origine alla storia nata con Al. Con il cantante di Cellino San Marco formava una coppia rimasta iconica, maammette che non sa benel’amore sia finito.e il papà Il primo dolorelo ha avuto con la perdita del padre, il famoso attore hollywoodiano. «Mio padre – racconta nell’intervista pubblicata dal Corriere della Sera – purtroppo mi è stato sottratto troppo presto: la vita ci ha concesso solo pochi anni insieme. I miei genitori si sono divisi quando io ne avevo cinque e sono stata mandata con mia sorella ...

