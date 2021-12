Roma | nasce lo sportello di ascolto psicologico dedicato ai cittadini

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 26 dicembre 2021)– E’ stata inaugurata alo scorso 21 dicembre la sede dellodirivolto ai. L’iniziativa, nata un anno fa da un’idea delle dott.sse Stefania Cacciani, psicologa e criminologa, e Sofia Moreira, psicologa, nonché presidente dell’associazione “Linea punto verde” Onlus, era stata presentata ufficialmente nel settembre 2021 in Campidoglio. Losito in via dei Quattro Cantoni 58, presso sede del coordinamento del Municipio I di Forza Italia, sarà operativo da gennaio, due volte a settimana, il giovedì e in un altro giorno ancora da definire. Rappresenterà un supporto concreto per tutti queini che vivono una situazione di disagio emotivo, di ansia, di depressione, e di ...