Roma, esce di casa per una passeggiata e scompare: 82enne trovato morto il giorno dopo (Di domenica 26 dicembre 2021) Terribile tragedia alla vigilia di Natale a Roma, nella zona di Vitinia, dove un uomo di 82 anni, S.P., nella mattinata del 23 dicembre, come al suo solito, è uscito di casa per fare una passeggiata. L’anziano per abitudine non si portava appresso il cellulare: faceva un giro nei dintorni, mancava un’oretta o poco più e poi tornava nella sua abitazione, dalla moglie. Ed è stata proprio lei che, non vendendolo rincasare, alle 13:00, ha iniziato a capire che qualcosa non andava. Ha atteso ancora po’, dopodiché nel primo pomeriggio, visto che l’uomo non è rientrato neanche per il pranzo, si è rivolta ai carabinieri della locale stazione per denunciarne la scomparsa. Il triste ritrovamento la vigilia di Natale I militari hanno raccolto tutte le informazioni possibili e si sono attivati per la ricerca ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 dicembre 2021) Terribile tragedia alla vigilia di Natale a, nella zona di Vitinia, dove un uomo di 82 anni, S.P., nella mattinata del 23 dicembre, come al suo solito, è uscito diper fare una. L’anziano per abitudine non si portava appresso il cellulare: faceva un giro nei dintorni, mancava un’oretta o poco più e poi tornava nella sua abitazione, dalla moglie. Ed è stata proprio lei che, non vendendolo rinre, alle 13:00, ha iniziato a capire che qualcosa non andava. Ha atteso ancora po’,diché nel primo pomeriggio, visto che l’uomo non è rientrato neanche per il pranzo, si è rivolta ai carabinieri della locale stazione per denunciarne la scomparsa. Il triste ritrovamento la vigilia di Natale I militari hanno raccolto tutte le informazioni possibili e si sono attivati per la ricerca ...

