ROH | Un dirigente ha rivelato i motivi dietro lo stop della compagnia

(Di domenica 26 dicembre 2021) Come è ormai già noto negli ambienti di wrestling, la Ring of Honor ha tenuto quello che è stato il suo ultimo evento – Final Battle, disputatosi l’11 dicembre – prima di un lungo, a quanto pare forzato, almeno fino all’aprile del prossimo anno. Gli addetti ai lavori hanno sempre addotto una “riorganizzazione generale” come motivazione principale, ma sempre in modo un po’ fumoso ed evasivo. Ebbene, un, il COO Joe Koff, di recente è apparso sul Ring of Honor Strong Podcast per discutere proprio degli ultimi sviluppi riguardo la federazione, di cui per ora si sa solopausa fino all’anno prossimo erescissione dei contratti di talenti e personale vario questo mese. Koff ne ha approfittato per spiegare il motivotale ...