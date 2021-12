Rita Dalla Chiesa e il tweet burrascoso: “E’ una vergogna…”. Mai così pungente! (Di domenica 26 dicembre 2021) La conduttrice televisiva ne ha per tutti e si scaglia contro una recente usanza. Rita Dalla Chiesa ritorna sul famoso social ed è più battagliera che mai. Da un po’… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 26 dicembre 2021) La conduttrice televisiva ne ha per tutti e si scaglia contro una recente usanza.ritorna sul famoso social ed è più battagliera che mai. Da un po’… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

maradoniano1972 : @EcciseM Vabbè Rita onore ad Alberto Angela per la rappresentazione.... purtroppo la storia non la si può cambiare… - CeschiaMarcello : @salvinimi Due domande, hai augurato ¿ Buon Natale o¿ Buone Feste???? Perché non è lo stesso! 2domanda ¿Hai suonato… - Never94830937 : @Mel0nella Ma sembra Rita Dalla Chiesa... - SMART61439502 : @MarcoFattorini - che dice la Rita Dalla Chiesa che su Twitter tutti i giorni a criticare la Raggi ?, non ho più visto un suo commento - nocchi_rita : RT @Giovannid_22: Katia che si era seduta dando le spalle a Gianmaria (proprio come fece con Miriana se non erro) solo perché prima hanno d… -