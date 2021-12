Rita Dalla Chiesa e il tweet burrascoso: “E’ una vergogna…”. Mai così pungente! (Di domenica 26 dicembre 2021) La conduttrice televisiva ne ha per tutti e si scaglia contro una recente usanza. Rita Dalla Chiesa ritorna sul famoso social ed è più battagliera che mai. Da un po’… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 26 dicembre 2021) La conduttrice televisiva ne ha per tutti e si scaglia contro una recente usanza.ritorna sul famoso social ed è più battagliera che mai. Da un po’… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

maradoniano1972 : @EcciseM Vabbè Rita onore ad Alberto Angela per la rappresentazione.... purtroppo la storia non la si può cambiare… - CeschiaMarcello : @salvinimi Due domande, hai augurato ¿ Buon Natale o¿ Buone Feste???? Perché non è lo stesso! 2domanda ¿Hai suonato… - Never94830937 : @Mel0nella Ma sembra Rita Dalla Chiesa... - SMART61439502 : @MarcoFattorini - che dice la Rita Dalla Chiesa che su Twitter tutti i giorni a criticare la Raggi ?, non ho più visto un suo commento - nocchi_rita : RT @Giovannid_22: Katia che si era seduta dando le spalle a Gianmaria (proprio come fece con Miriana se non erro) solo perché prima hanno d… -