Rio | torturati e uccisi per aver rubato uccelli | un anno dopo la scomparsa | la verità shock su tre meninos de rua

Una prima verità sulla scomparsa di tre meninos de rua ade Janeiro nel pomeriggio del 27 dicembre 2020 era già arrivata a settembre, ma un anno dopo la ... sarebbero statie uccisi dai ...La verità è emersa nella giornata di giovedì 9 dicembre con il capo della polizia diche ha raccontato del terribile epilogo. I bambini sono stati rapiti,, uccisi e giustiziati proprio ...Lucas, Alexandre e Fernando, 8, 10 e 11 anni, erano scomparsi dalla favela il 27 dicembre 2020, dopo essersi allontanati da casa per andare a giocare a calcio. A condannarli a morte i membri di un car ...In Brasile, la rivalità tra gang finisce nel modo peggiore, con la morte di tre bambini che sono stati rapiti e torturati per aver rubato l'uccello di un potente boss ...