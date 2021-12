Rientro a scuola a gennaio: i contagi corrono, il Governo cerca di salvare le lezioni in presenza tra FFP2, screening e organico Covid (Di domenica 26 dicembre 2021) I contagi da Covid corrono: nella giornata di ieri quasi 55 mila casi. La variante Omicron preoccupa e c'è chi non esclude la chiusura delle scuole a gennaio al Rientro dalle vacanze natalizie. Il Governo sta mettendo in campo tutte le misure possibili per salvare le lezioni in presenza e scongiurare un ritorno alla didattica a distanza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 dicembre 2021) Ida: nella giornata di ieri quasi 55 mila casi. La variante Omicron preoccupa e c'è chi non esclude la chiusura delle scuole aaldalle vacanze natalizie. Ilsta mettendo in campo tutte le misure possibili perleine scongiurare un ritorno alla didattica a distanza. L'articolo .

Advertising

sole24ore : ?? #Scuola tra screening di massa e Ffp2. #Draghi ha chiarito: no all’allungamento delle vacanze natalizie, priorità… - mannocchia : mio figlio Pietro - 5 anni - oggi ha ricevuto la prima dose del vaccino. è inaccettabile che si discuta di ritarda… - stebellentani : “Ci sono poi un paio di punti sui quali palazzo Chigi ha fatto capire che non tornerà indietro: al rientro a gennai… - orizzontescuola : Rientro a scuola a gennaio: i contagi corrono, il Governo cerca di salvare le lezioni in presenza tra FFP2, screeni… - Freak_Nick_ : @PaoloMarani3 In realtà non stanno così le cose. È l’ennesima presa per il culo per il corpo docente Italiano. Infi… -