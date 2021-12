Riciclo scatole | come creare fantastici organizer a costo 0

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 26 dicembre 2021) I vostri cassetti e i vostri armadi sono sempre in disordine? Riciclandodi cartone o contenitori in tetrapak, è possibile realizzare deied originali, utili per poter contenere di tutto. Ecco qualche idea per poterli realizzare. 1.per cassetti: idea numero 1 Una scatola delle scarpe è perfetta per essere usatadove riporre le calze o l’intimo. Realizzarlo è molto semplice, con un cartoncinodei divisori alla distanza desiderata. Ricoprire sia la scatola che i divisori con una carta colorata e il vostroper cassetti è pronto. 2.per cassetti: idea numero 2 Simile all’idea precedente ma in questo caso è stata utilizzata una scatola di cartone un po’ più ...